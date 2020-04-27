РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. Народный молодежный театр «Домой» Мытищ в понедельник проведет онлайн-встречу по сказкам Ганса Христиана Андерсена, мероприятие начнется в 19:00, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Прямой эфир, неделя Андерсена. Мы приглашаем вас в волшебную страну сказок Ганса Христиана Андерсена. В понедельник, 27 апреля, в 19:00 с вами проведет чудесный вечер актриса Народного молодежного театра «Домой» Оксана Хромова», - говорится в сообщении.

Народный молодежный театр «Домой» существует на территории городского округа Мытищи порядка 12 лет. Театр базируется в ДК «Подмосковье» поселка Пироговский, его руководителем является Юлия Лозован. Народный молодежный театр ежегодно участвует в московских фестивалях и на территории страны.