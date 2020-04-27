РИАМО - 27 апр. Сотрудники Росгвардии совместно с Административно-пассажирской инспекцией в минувшие выходные проинспектировали крупные транспортные узлы Подмосковья и прилегающие к ним территории в 16 городах в рамках работы по борьбе с распространением Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Уполномоченные сотрудники проверяли у граждан документы, удостоверяющие личность и пропуска – QR-коды, с помощью специального приложения. Наибольшее число нарушений пропускного режима выявлено в Пушкине, Мытищах, Лобне, Красногорске, Котельниках», - говорится в сообщении.

По словам зампреда правительства Московской области — руководителя ГУРБ Подмосковья Романа Каратаева, данные меры необходимы из-за низкого индекса самоизоляции на крупных транспортно-пересадочных узлах в регионе.

«В связи с этим была увеличена численность патрулей вневедомственной охраны Росгвардии для проведения разъяснительной работы с гражданами. В ближайшее время подобные совместные проверки планируется провести и в других городах Московской области», — сказал Каратаев.

В Подмосковье действует всеобщий режим самоизоляции, граждане обязаны его соблюдать. Для перемещения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 638 новых случаев инфицирования коронавирусом, количество зараженных в регионе с начала пандемии достигло 9708 человек.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.