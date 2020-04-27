РИАМО - 27 апр. Ужесточение режима самоизоляции в Москве произошло из-за его несоблюдения горожанами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома», — сказал Песков в интервью aif.ru.

По его словам, хороший уровень самоизоляции держался только в первые дни после введения режима, а потом стал падать. Это и стало причиной для ужесточения.

Песков призвал граждан не выходить из дома без необходимости.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 87147 случаев заражения коронавирусом, из них 6198 — за последние сутки. С начала пандемии Covid-19 в стране вылечили 7346 пациентов, скончались 794 человека.

В столице действует режим самоизоляции. Граждане не могут выходить из дома без веской причины. Для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.