РИАМО - 27 апр. Актер Василий Лановой призвал россиян выйти 9 мая вечером на балкон с портретами своих героев-ветеранов Великой Отечественной войны и поучаствовать в акции «Бессмертный полк - онлайн», после чего исполнить вместе с соседями песню «День Победы».

«Я призываю всех <...> принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. 9 мая в 19 часов традиционно состоится минута молчания в память о погибших. <...> Возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, <...> помолчите в память о них. И вы увидите, что ваши соседи тоже выйдут с портретом. А потом мы вместе исполним песню «День Победы», - сказал Лановой.

Как отметил сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, данный флешмоб предложен пользователями соцсетей. Кроме того, с сегодняшнего дня начинается сбор портретов для онлайн-шествия, трансляция которого начнется во всех регионах России 9 мая в 11:00.

Из-за пандемии коронавируса мероприятия по празднованию Дня Победы было решено перенести. Часть из них можно провести в онлайн-формате.

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