РИАМО – 27 апр. Все желающие смогут разместить в интернете портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк - онлайн», трансляция онлайн-шествия начнется 9 мая в 11:00 на телеканалах, в соцсетях и на других площадках, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Участнику акции необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте www.polkrf.ru или на сайте проекта «Банк Памяти», либо в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фото участника войны и его родственника. Портреты будут размещаться в шествии в порядке поступления, а не по алфавиту. Для удобства участников работает горячая линия 88002019450.

«Шествие «Бессмертного полка» стало важной частью празднования Дня Победы не только в России, но и в мире. <...> На федеральном уровне акция пройдет в формате онлайн. <...> Этот проект дает каждому из нас возможность разместить портреты своих ветеранов, пройти в виртуальном строю», - сказал Макаров.

По его словам, начнется онлайн-шествие в 11:00 на Дальнем Востоке и пройдет в каждом регионе, везде начинаясь в 11:00.

Как отметил заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов, онлайн-шествие будет транслироваться на разных ресурсах, на телеканалах, в социальных сетях, в онлайн-кинотеатре «Окко», на ресурсах «Рамблера», Mail.ru. Более того, такой формат позволит найти своих родственников, друзей, однополчан, ведь информация о ветеранах будет открыта и доступна для изучения.

«Тема Дня Победы очень востребована у пользователей социальных сетей. <...> Думаю, что в акции в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» реально примут участие все, кому есть, чем поделиться. У нас появятся специальные разделы – мини-приложения, с помощью которых все смогут поделиться карточкой своего героя с информацией; после заполнения формы пользователи смогут опубликовать информацию в своем профиле», - отметил первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Он добавил, что все эти фотографии и данные попадут в специальную трансляцию, которая будет визуализировать шествие в режиме онлайн.