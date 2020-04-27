РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Подольское предприятие планирует предоставлять горячие обеды для жителей одного из домов трудолюбия «Ной» в течение 10 дней, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердие» в соцсети «ВКонтакте».

«В Георгиевское сестричество милосердия в Подольске позвонили добрые люди и предложили помощь горячими обедами. В течение 10 дней предприятие будет предоставлять 100-150 порций «первого» и «второго» для нуждающихся людей. Первую партию мы раздали подопечным сестричества и прихожанам нашего храма. Остальные дни горячие обеды будут забирать сотрудники одного из трудовых домов сети «Ной», которых мы стараемся поддерживать по возможности», - говорится в сообщении.

Жители трудового дома «Ной» находятся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Волонтеры надеются, что горячие обеды станут для них подспорьем.

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27 АПРЕЛЯ

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- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.