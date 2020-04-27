РИАМО - 27 апр. На станциях Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) проводится тщательная дезинфекция в целях снижения распространения коронавируса, около 2 тысяч скамеек обрабатывают каждые два часа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Трижды в день сотрудники ЦППК проводят влажную уборку и дезинфекцию всех поездов: в них моют поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы.

«Дополнительно в ночное время все электропоезда МЦД обрабатывают холодным туманом: в генераторах с помощью ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, убивающий почти 100% микробов», – отмечается в материале.

Для удобства пассажиров на станциях нанесли разметку перед кассами и билетными автоматами. Она позволяет соблюдать безопасное расстояние при оформлении проездных документов. В поездах компании размещены спецнаклейки с надписью: «Держите дистанцию».

Компания просит пассажиров в условиях распространения Covid-19 по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В случае необходимости совершить поездку гражданам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию от других пассажиров в 1,5-2 метра, чаще мыть руки, пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда.

С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте в Москве и Московской области, в том числе и на пригородных электропоездах, необходим цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.