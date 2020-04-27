РИАМО - 27 апр. Количество поездок на утро понедельник в столичной подземке упало на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но выросло на 20 тысяч поездок по сравнению с таким же днем прошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также на 82% сократилось число поездок на наземном транспорте и на 69% снизилось количество поездок в пригородных электричках, что на 10 тысяч поездок меньше по сравнению с таким же днем прошлой недели.

«Полностью сократились поездки на каршеринге, так как работа сервиса приостановлена по указу мэра», — говорится в сообщении.

Также на 54% уменьшилось число поездок на такси, что на пять тысяч поездок больше по сравнению с таким же днем прошлой недели.

На 58% упало число личных авто на дорогах Москвы, что на 30 тысяч машин больше по сравнению с таким же днем прошлой недели. При этом дороги в Москве в понедельник были на 80% свободнее, чем год назад.

На данный момент в Москве выявлен 45 351 случай инфицирования Covid-19. Из-за пандемии коронавируса в городе действует режим повышенной готовности и режим всеобщей самоизоляции.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.