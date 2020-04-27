РИАМО - 27 апр. В столице в службу «02» поступило сообщение о доставлении к ним мужчины 1997 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, на него напали неизвестные с ножом и открыто похитили деньги, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, инцидент произошел 25 апреля по адресу: Москва, улица Бутовская, дом 3. Потерпевшего доставили с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными ранениями тела.

«Двое неизвестных руками причинили пострадавшему ушибы мягких тканей головы, а ножом – резаные раны плеча, голени и кисти левой руки, после чего открыто похитили у него 15 тысяч рублей, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Старший следователь ОМВД по данному факту возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».