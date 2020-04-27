РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. В Кучинском лесничестве Балашихи в минувшие выходные раздали листовки о введении особого противопожарного режима в ходе совместного патрулирования полицейских, сотрудников ГКУ МО «Мособллес», отдела надзорной деятельности по Балашихе, 1 ОФПС ГУ МЧС региона, центра ГОЧС Балашихи и Балашихинского терруправления ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщается на странице терруправления в соцсети «ВКонтакте».

23 апреля на землях лесного фонда Кучинского участкового лесничества квартал 23 Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» произошел сильный пожар, площадь которого составила около 22 гектаров. 25 и 26 апреля местами патрулирования были определены лесные массивы Кучинского лесничества рядом с улицей Твардовского микрорайона Южный, улицей Лесопарковая микрорайона Железнодорожный и побережье озера Заячье. Основная цель - недопущение осложнений лесопожарной обстановки в лесах Балашихи.

«В ходе рейдов жителям Балашихи раздавали агитационные листовки «Берегите лес от огня», «О введении особого противожарного режима». Лицам, нарушившим особый противопожарный режим и соблюдение режима самоизоляции, были выписаны протоколы об административном правонарушении», - сказал начальник Балашихинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Он добавил, что подобные рейды на территории городского округа будут проводиться регулярно на протяжении всего периода действия особого противопожарного режима.

ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминает жителям, что с 1 апреля постановлением администрации Балашихи от 30 марта №217-ПА на территории Балашихи установлен особый противопожарный режим.

В связи с этим запрещено: разведение костров и использование открытого огня (в том числе с использованием мангалов), складирование на участках отходов и мусора, въезд транспортных средств в лесные массивы, использование пиротехнических изделий, выжигание сухой растительности, травы, мусора на участках дачных и садоводческих товариществ, а также на территориях организаций и предприятий не зависимо от форм собственности.

«Нарушители правил особого противопожарного режима будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа: на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. Если вы обнаружили пожар или его признаки, просьба сообщать в 112», - заключается в материале.