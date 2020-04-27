РИАМО - 27 апр. Во время пандемии коронавируса важно контролировать не только свое здоровье, но и следить за состоянием пожилых родственников, но популярных умных устройств для этого недостаточно, сообщил кардиолог, главный врач клиники Smart CheckUp Алексей Утин.

По его словам, сегодня многие россияне стали активно пользоваться умными часами и другими гаджетами для удаленного мониторинга здоровья. Однако неподготовленному человеку эти гаджеты принесут мало пользы.

«Если вы подарите своим пожилым родственникам гаджет, то для них это будет большой стресс. Многие старики с современными телефонами только недавно научились справляться. А тут им придется общаться с какими-то шагомерами и прочими измерителями», – сказал Утин в эфире радио Sputnik.

Даже если пенсионеры разберутся, как пользоваться умным устройством, то появится другая проблема – что делать с полученными данными, ведь для правильной интерпретации показаний нужно иметь медицинское образование.

«Если у бабушки скачет давление, то это можно понять при ручном измерении в состоянии покоя. Автоматическое измерение давления гаджетом не понятно, что измеряет», – уверен Утин.

По его словам, если человек даже просто ходит по квартире, то у него давление повышается. Если эта информация, к примеру, придет к родственникам, то они могут сделать вывод, что надо срочно вызывать скорую.

«Непонятно, что делать с информацией, которая будет сниматься в автоматическом режиме. Полагаться исключительно на гаджеты не стоит. Но они могут служить дополнением к рекомендациям врачей», — подчеркнул врач.

Если не ходить регулярно к медикам для обследования, то все современные гаджеты для отслеживания показателей здоровья совершенно бессмысленны, заключил специалист.

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27 АПРЕЛЯ

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