РИАМО - 27 апр. Градостроительно-земельная компания (ГЗК) Москвы согласилась передать в аренду ОАО «Российские железные дороги» 16 земельных участков сроком на шесть лет в Центральном административном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Земельные участки расположены вдоль третьего и четвертого главных путей Москва-Пассажирская-Курская (искл.) – Москва-Каланчевская. Решение было принято на заседании ГЗК.

«Ориентировочная площадь участков составляет 0,76 гектара. Они будут переданы ОАО «Российские железные дороги» в аренду сроком на шесть лет. На данных участках планируют разместить объекты железнодорожного транспорта», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Развитие третьего и четвертого главных путей Москва-Пассажирская-Курская (искл.) – Москва-Каланчевская в черте города проходит в рамках реализации проекта «Развитие Центрального транспортного узла».