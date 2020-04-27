РИАМО - 27 апр. Правительство России приняло всю необходимую нормативную базу для реализации второго антикризисного пакета поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, меры из второго антикризисного пакета уже начали действовать и направлены на поддержку граждан и экономики страны. В частности, от НДФЛ освободили доплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.
«Это дополнительные 80 тысяч рублей в месяц врачам, 50 тысяч рублей – среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи, 25 тысяч – младшему персоналу, фельдшерам и водителям», — напомнил Мишустин.
Он также добавил, что правительство готовит третий пакет поддержки экономики.
Общее число зараженных Covid-19 в России на сегодняшний день составляет 87147. Выздоровели 579 пациентов, скончались 794 человека.
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Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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