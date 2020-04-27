РИАМО - 27 апр. Правительство России приняло всю необходимую нормативную базу для реализации второго антикризисного пакета поддержки экономики и россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, меры из второго антикризисного пакета уже начали действовать и направлены на поддержку граждан и экономики страны. В частности, от НДФЛ освободили доплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

«Это дополнительные 80 тысяч рублей в месяц врачам, 50 тысяч рублей – среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи, 25 тысяч – младшему персоналу, фельдшерам и водителям», — напомнил Мишустин.

Он также добавил, что правительство готовит третий пакет поддержки экономики.

Общее число зараженных Covid-19 в России на сегодняшний день составляет 87147. Выздоровели 579 пациентов, скончались 794 человека.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.