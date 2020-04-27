Самоизоляция однажды закончится, а наша жизнь, возможно, уже никогда не будет прежней. Погадайте с РИАМО и узнайте, что вас ждет после карантина.
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|Температура
|+10˚C … +12˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|740 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+9˚C … +11˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|744 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+9˚C … +11˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|736 мм рт. ст.
|Ветер
|З 12 м/с
Самоизоляция однажды закончится, а наша жизнь, возможно, уже никогда не будет прежней. Погадайте с РИАМО и узнайте, что вас ждет после карантина.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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