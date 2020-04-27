РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. В подмосковном Подольске по требованию Госадмтехнадзора устранили нарушения в содержании материалов Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии 75-летия Победы Госадмтехнадзор Московской области провел операцию «Мемориал», в ходе которой было проверено состояние и содержание всех мемориальных комплексов и памятников на территории Подмосковья.

«С начала операции было проинспектировано 2 948 мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений. В результате надзорных действий выявлено 356 различных нарушений в содержании вышеуказанных объектов. Устранено 245 различных нарушений в Талдоме, Клину, Солнечногорске, Химках, Мытищах, Пушкине, Щелкове, Истре, Балашихе. Также нарушения были устранены в Реутове, Люберцах, Раменском, Воскресенске, Ступине, Домодедове, Ленинском, Серпухове, Подольске и других муниципалитетах», - говорится в сообщении.

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