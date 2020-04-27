РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 апр. Сотрудники полиции и общественники Красногорска напомнили горожанам о необходимости соблюдать самоизоляцию в ходе акции «Оставайтесь дома!», говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

«Сотрудники УМВД России по горокругу Красногорск совместно с членами общественного совета при УМВД во время режима самоизоляции провели акцию «Оставайтесь дома!», направленную на оказание помощи жителям городского округа Красногорск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

В ходе визитов начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Марина Новикова и председатель общественного совета при УМВД Роман Володин доставили продуктовые наборы первой необходимости многодетным и малообеспеченным семьям, а также пожилым людям, находящимся на социальном обслуживании. Напомнили гражданам о необходимости соблюдения ограничений и запретов, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, рекомендовали не оставлять без внимания детей, а также придерживаться главного правила – оставаться дома.

«Жители Красногорска выразили слова благодарности полицейским и общественникам за проявленное внимание и заботу», - заключается в материале.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.