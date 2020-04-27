РИАМО - 27 апр. В условиях пандемии коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин старается соблюдать социальную дистанцию, при этом он ограничил личные контакты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью», — сказал Песков в интервью aif.ru.

Так, Путин провел очные встречи с рядом министров и представителями банковских структур.

Президент регулярно сдает тесты на коронавирус. Кроме того, несколько раз в неделю эту процедуру проходят и некоторые сотрудники администрации президента.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 87147 случаев заражения коронавирусом, из них 6198 - за последние сутки. С начала пандемии Covid-19 в стране вылечили 7346 пациентов, скончались 794 человека.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.