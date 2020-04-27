РИАМО - 27 апр. Новый стационарный комплекс появится в Москве на Большой Сухаревской площади, 3, там будут оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Сейчас идет проектирование объекта. К работам планируют приступить уже в этом году. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году.

«Благодаря строительству этого комплекса возможность по приему экстренных больных в НИИ скорой помощи имени Склифосовского увеличится более чем в два раза, а общее количество пациентов, получивших лечение в институте, вырастет на 40%», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Согласно проекту, на крыше нового корпуса разместят вертолетную площадку с комнатой ожидания экипажа вертолета и диспетчерской. Планировку выполнят таким образом, что все пациенты будут быстро распределяться по функциональным зонам.

Из въездного отапливаемого тамбура на четыре машины скорой помощи пациенты будут сразу попадать в зону регистрации и распределения больных. Здесь же будут расположены отделения диагностики и смотровые палаты, реанимация, операционные, процедурные, лаборатории, административные и хозяйственные помещения.

Приемное отделение будет состоять из трех функциональных зон - «красной»,«желтой» и «зеленой».

Общая площадь пятиэтажного здания комплекса составит 14,6 тысячи квадратных метров. Здесь оборудуют восемь операционных. Также в ССК предусмотрена возможность посещения больных родственниками в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Больницу оборудуют современным диагностическим оборудованием. Взаимосвязь с существующими корпусами будет выполнена с помощью крытых переходов, это позволит врачам и пациентам перемещаться между корпусами без выхода на улицу.