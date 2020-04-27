РИАМО - 27 апр. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, он будет действовать с 28 по 30 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра в Московском регионе будет действовать с 22:00 28 апреля до 22:00 30 апреля.

На остальной территории Центрального федерального округа предупреждение о погоде не требуется, там «зеленый» уровень.

В ночь с 28 на 29 апреля ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду. Днем 29 апреля порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. А 30 апреля порывы ветра ожидаются до 15 метров в секунду.