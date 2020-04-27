РИАМО - 27 апр. Электробусы начали курсировать по маршруту №76 на северо-востоке столицы вместо автобусов, маршрут проходит от ВДНХ (южная) до станции метро «Владыкино», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Количество электробусных маршрутов в Москве достигло 24. Транспорт нового поколения уже курсирует на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города.

«Электробусы и зарядные станции в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет», – отмечается в материале.

Столичные электробусы соответствуют самым высоким стандартам безопасности и экологичности. Они вмещают по 85 пассажиров каждый, имеют от 30 мест для сидения. В салонах есть все необходимое для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. В электробусах имеются USB-слоты для зарядки телефонов и табло с информацией.

В январе 2020 электробусы впервые вышли на ночной маршрут – № н3. Транспорт курсирует от Уссурийской улицы на востоке Москвы до станции метро «Китай-город».