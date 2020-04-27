РИАМО - 27 апр. Валовое производство молока в Московской области с начала текущего года выросло на 6% относительно аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В подмосковных хозяйствах всех категорий с начала года произвели 173,2 тысячи тонн молока. Увеличение составило 6% относительно показателей аналогичного периода 2019 года. В том числе в сельскохозяйственных организациях — более 156,8 тысячи тонн», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, продуктивность дойных коров в сельскохозяйственных организациях области также увеличилась по сравнению с прошлым годом.

«Положительная динамика производства молока стала возможна в результате комплексной работы по развитию молочного животноводства в области, в том числе по повышению культуры производства и улучшению качества кормов», — отметил Разин.

Глава Минсельхозпрода добавил, что в отрасль привлекаются серьезные инвестиции: закупается племенной скот, также немалую роль играет поддержка повышения продуктивности в молочном животноводстве и поддержка племенного животноводства властями региона.

В рейтинге регионов России Московская область входит в десятку лидеров по поголовью крупного рогатого скота и объемам производства молока.