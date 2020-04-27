РИАМО - 27 апр. В середине текущей недели в Подмосковье и Москве ожидаются продолжительные дожди, может выпасти до 50% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В центре европейской части России в середине этой недели погоду будет определять балтийский циклон.

«Циклон принесет в центр, прежде всего в Тверскую, Московскую, Ярославскую и Владимирскую области обильные и продолжительные дожди. Сумма осадков может составить 15-20 миллиметров, это около половины апрельской месячной нормы осадков для столицы», — говорится в сообщении.

Временами на улице будет лить очень сильный дождь, он также будет сопровождаться порывистым ветром. Атмосферное давление в регионе понизится до 735 миллиметров ртутного столба.

Непогода не задержится в регионе надолго. С четверга и до конца недели атмосферное давление будет расти, а вместе с ним будет увеличиваться вероятность солнечной погоды.

В первые дни мая температура в регионе может подняться до средних многолетних значений.