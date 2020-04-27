РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. Порядка 10 врачей городской клинической больницы Мытищ проходят лечение от коронавирусной инфекции дома, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

«Часть сотрудников заболела. Медработники такие же люди и имеют гораздо больше шансов заболеть, потому что они каждый день работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Нам очень важно сохранить максимально штат, чтобы он был работоспособный и максимально мог бы нести пользу тем пациентам, которые находятся сейчас на койках в отделении. Стараемся это соблюдать, но, к сожалению, порядка 10 врачей находятся на лечении дома», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что среди сотрудников МГКБ есть один пациент средней тяжести, остальные переносят болезнь в легкой форме.

«Они нас информируют о своем самочувствии и потребностях. Мы обеспечиваем их лекарственными препаратами и ждем как можно быстрее их обратно в строй», - добавил Третьяков.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.