РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 апр. Учащиеся школ подмосковного Подольска напишут всероссийские проверочные работы в новом учебном году – осенью текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) для учащихся 4-8 классов перенесено на осень 2020 года. Планируется, что они пройдут в сентябре-октябре. В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения. Для 4-8 классов ВПР до окончания текущего учебного года проводиться не будут. Осенью, в начале нового учебного года, их напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы», – говорится в сообщении.

Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать. Поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность.