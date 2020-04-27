РИАМО – 27 апр. Центральный Банк РФ выпустит памятные серебряные монеты номиналом три рубля в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает Газета.ru.

«В серии будут представлены две монеты: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «Ржевский мемориал советскому солдату», – отмечается в материале.

На одной стороне монет будет изображен Государственный герб РФ. На оборотной стороне – Московский Кремль и георгиевская лента, у второй монеты – советский солдат.

Тираж первой монеты составит 7 тысяч экземпляров, второй – 3 тысячи экземпляров.

Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая этого года.

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