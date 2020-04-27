РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 апр. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова в своем Instagram-аккаунте выразила сожаление из-за того, что жители округа массово нарушают режим самоизоляции.

В Дзержинском зафиксировано 105 заразившихся коронавирусной инфекцией.

«Мне жаль, что некоторые горожане не осознают, что происходит, и продолжают гулять. Были толпы людей на лавочках, в парке, на карьере. В Италии люди недооценивали опасность вируса, продолжали гулять, а потом получилось так, что врачи не справлялись и выбирали, кого лечить, а кого нет», - написала Иванова.

Она подчеркнула, что вирус никого не щадит: болеют люди разных возрастов.

«Горят» на работе наши врачи. Они герои сейчас. В условиях нагрузки работают так, будто военное время сейчас», - отметила Иванова.

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Она добавила, что благодаря самоизоляции удается сдержать взрывной рост заражаемости.

«Прошу вас, останьтесь дома. Все это однажды закончится. Но прямо сейчас надо потерпеть», - заключила Иванова.

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27 АПРЕЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.