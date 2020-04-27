РИАМО - 27 апр. В Подмосковье планируют перепрофилировать еще шесть стационаров для лечения пациентов с подозрением на Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

На данный момент в Московской области уже переоборудовали 16 больниц, где развернули более 4 тысяч коек с кислородом для пациентов с коронавирусом. Теперь к ним добавится еще 1115 коек.

«В настоящее время к работам по перепрофилированию новых объектов приступили в Люберцах, Одинцове, Коломне, Электрогорске и Балашихе. На переоснащение больниц отведено 16 дней», – отмечается в материале.

В шести подмосковных стационарах произведут перепланировку помещений, создадут санпропускник с разделением на «грязную» и «чистую» зоны, смонтируют системы вентиляции и подачи медицинских газов. Также будут созданы изолированные палаты и проведена внутренняя отделка помещений.

Работы на всех объектах ведутся в круглосуточном режиме с целью обеспечить в кратчайшие сроки необходимое количество мест. За счет перепрофилирования в инфекционные центры в Подмосковье дополнительно создадут более 11 тысяч койко-мест.

За все время с начала эпидемии в Подмосковье было зарегистрировано 9070 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.