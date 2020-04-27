РИАМО - 27 апр. Российские ученые начали работу над созданием мышей, на которых планируют проводить тестирование вакцины от Covid-19, сообщает Газета.ru.

«Созданием занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что создание таких мышей поможет испытать препараты от коронавирусной инфекции, а также вакцину от Covid-19. Новые мыши отличаются от прошлых своей «биологической безопасностью».

На сегодняшний день в России зарегистрировано 87147 случаев заражения коронавирусом, из них 6198 - за последние сутки. С начала пандемии Covid-19 в стране вылечили 7346 пациентов, скончались 794 человека.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.