РИАМО - 27 апр. Российские ученые начали работу над созданием мышей, на которых планируют проводить тестирование вакцины от Covid-19, сообщает Газета.ru.
«Созданием занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре пояснили, что создание таких мышей поможет испытать препараты от коронавирусной инфекции, а также вакцину от Covid-19. Новые мыши отличаются от прошлых своей «биологической безопасностью».
На сегодняшний день в России зарегистрировано 87147 случаев заражения коронавирусом, из них 6198 - за последние сутки. С начала пандемии Covid-19 в стране вылечили 7346 пациентов, скончались 794 человека.
Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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