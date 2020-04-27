РИАМО - 27 апр. Доследственную проверку организовали в подмосковной Кашире по факту смерти подростка и травмирования еще одного подростка в результате обрушения перекрытия в коровнике, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«26 апреля 2020 года от заброшенного коровника, расположенного в деревне Кокино городского округа Кашира, бригадой скорой помощи в городскую больницу были госпитализированы с многочисленными травмами двое школьников 15 и 14 лет. Один из них впоследствии скончался», - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, подростки получили травмы в результате несчастного случая во время игры в заброшенном коровнике — на них обрушилось бетонное перекрытие.

Проверку по данному факту проводит следственный отдел по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.