РИАМО - 27 апр. Доследственную проверку организовали в подмосковной Кашире по факту смерти подростка и травмирования еще одного подростка в результате обрушения перекрытия в коровнике, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
«26 апреля 2020 года от заброшенного коровника, расположенного в деревне Кокино городского округа Кашира, бригадой скорой помощи в городскую больницу были госпитализированы с многочисленными травмами двое школьников 15 и 14 лет. Один из них впоследствии скончался», - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, подростки получили травмы в результате несчастного случая во время игры в заброшенном коровнике — на них обрушилось бетонное перекрытие.
Проверку по данному факту проводит следственный отдел по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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