РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Пожарные подмосковных Люберец 48 раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 48 выездов. Участвовали в ликвидации двух пожаров, один из них произошел в Люберцах», - сказал Иванов.

Он уточнил, что 26 апреля поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: поселок Коренево, улица Толстого, дом №3. Пострадавших нет.