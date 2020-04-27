РИАМО - 27 апр. В центре столицы из магазина неизвестный похитил дорогостоящую бутылку виски Macallan и скрылся во дворах, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что инцидент произошел в 14:20 26 апреля по адресу: улица Большая Серпуховская, 31, корпус 11.

«К сотрудникам полиции обратилась продавец, которая заявила о том, что неустановленное лицо в магазине похитило с прилавка виски Macallan на сумму 12,7 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту полиция организовала проверку.