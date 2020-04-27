РИАМО - 27 апр. В РФ рассматривают возможность введения в эксплуатацию полностью беспилотных автомобилей, ранее IT-гигант «Яндекс» предложил министерству транспорта РФ разрешить коммерческую эксплуатацию беспилотных транспортных средств без инженера-оператора в салоне, пишет в понедельник газета «Известия».

«Мы предложили разделить формирование нормативной базы на несколько этапов, чтобы плавно перейти от тестирования беспилотных автомобилей без инженера за рулем к их коммерческому использованию в полностью автономном режиме», — сказал руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

Обкатать беспилотные машины в условиях пандемии коронавирусной инфекции логично, но эксперты полагают, что появление беспилотников на дорогах может создать неудобства для других автолюбителей.

В настоящий момент министерство транспорта собирает предложения и прорабатывает различные варианты данного вопроса. Среди инициатив, которые представили участники рынка, — установка «черных ящиков».

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

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