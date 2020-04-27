РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 апр. Жители Домодедова 1 мая смогут посмотреть онлайн-программу, посвященную дню рождения парка «Елочки», сообщается на официальной странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«День рождения парка «Елочки». Карантин для нас не помеха, ведь #елочкидома и празднику быть! Мы подготовили для вас супер онлайн развлекательную программу!» - говорится в сообщении.

В 12:00 начнется детская игровая программа. В 13:00 жители смогут посмотреть мастер-класс по живописи, а в 14:00 - мастер-класс по кулинарии.

Вечерняя программа начнется в 17:00 с мастер-класса от школы творчества и развития. В 17:30 пройдет мастер-класс по украшению торта. В 18:00 жители смогут сыграть в лото, в 19:00 начнется онлайн-концерт, а в 20:00 - дискотека.

Присоединиться к празднику можно будет в Instagram-аккаунте парка: https://instagram.com/park_elochki?igshid=1qdq6f1jw1zxk.