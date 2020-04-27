РИАМО - 27 апр. Впервые в условиях повышенной готовности Истринский суд вынес решение о принудительной изоляции в отношении двоих мужчин, которые прибыли 23 апреля из Ирака в аэропорт Шереметьево, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Ирак относится к эпидемически неблагополучной территории. Учитывая тот факт, что мужчины проживают в других регионах России, гражданам было предложено добровольно проследовать в обсерватор на изоляцию, на что последовал отказ», — написала Витушева в своем Instagram.

По ее словам, позже с этой же позицией мужчины выступили и в суде.

«Ответчики, отказываясь от самоизоляции, тем самым, поставили под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье окружающих», — подчеркнула глава городского округа.

В Истре состоялось заседание суда с использованием видеоконференцсвязи, на котором было вынесено решение о недобровольной изоляции двух граждан в условиях обсерватора на 14 дней.

За прошедшие сутки на территории Подмосковья зафиксировали 638 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в регионе достигло 9708. Жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.