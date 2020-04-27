РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. Факультет изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного открытого университета (МГОУ) городского округа Мытищи проведет День открытых дверей онлайн в понедельник, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Факультет изобразительного искусства и народных ремесел был основан в 1991 году.

«Сегодня факультет осуществляет подготовку художников-педагогов, живописцев, художников декоративно-прикладного искусства и дизайнеров в области графического дизайна, средового дизайна и дизайна костюма. Декан факультета изобразительного искусства и народных ремесел Павел Чистов расскажет об особенностях обучения на факультете, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Среди партнеров факультета: Ceramic 3D, Adobe Inc., AutoDesk Inc.

Начало онлайн-мероприятия в 16:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта вуза.