РИАМО - 27 апр. В военных вузах России у 779 курсантов выявили Covid-19, болезнь у них протекает бессимптомно, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В изоляторах по месту службы - 354 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - девять человек. При этом на дому изолированы 112 учащихся», – отмечается в материале.

По данным министерства обороны РФ, состояние здоровья зараженных нормальное.

«Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 192 человека», – говорится в сообщении военного ведомства.

Большая часть заразившихся курсантов и их преподавателей проходит лечение в домах отдыха Минобороны России. На сегодняшний день в госпиталях Минобороны находятся 304 человека.

Ранее Минобороны заявило, что 874 российских военных заразились коронавирусом с марта по 26 апреля.

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