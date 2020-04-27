РИАМО - 27 апр. В арендованном кабинете медорганизации иностранец принимал пациентов, он убеждал граждан в том, что произведенные им препараты весьма эффективны в лечении различных заболеваний, в том числе коронавируса, по данному факту начато расследование, сообщается на сайте территориального органа Росздравнадзора по Москве и Подмосковью.

«В ходе выезда в помещении обнаружены нелегальное производство и склад препаратов неустановленного происхождения, имеющих признаки отсутствия регистрации на территории России. Административное расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Россиянам напомнили, что применение любых незарегистрированных лекарств может привести к сильному ущербу жизни и здоровья, даже до смертельного исхода.

При регистрации в стране все лекарственные препараты проходят тестирование на эффективность, качество и безопасность.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.