РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. Около 100 управляющих компаний Балашихи открыли месячник благоустройства и приводят в порядок дворы и скверы городского округа, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации благоустройство проходит без участия жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первый субботник прошел 25 апреля, в ходе него сотрудники УК «Белый парус» убрали лесопарковую зону на улице Евстафьева между домами №№9 и 15, территорию вдоль реки Пехорки у микрорайона Новый свет и жилого комплекса «Поле Чудес».

«В Балашихе стартовал месячник по благоустройству. Около 100 управляющих и ресурсоснабжающих организаций убирают территорию города. Жители в этом году не участвуют из-за введенных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - сказал начальник отдела содержания территории и экологии управления ЖКХ администрации Балашихи Иван Костюшин.

Ежегодный месячник благоустройства проводится в Балашихе в марте-апреле. Сотрудники управляющих компаний, коммунальных служб и предприятий вместе с неравнодушными жителями приводят город в порядок после зимы - убирают во дворах и скверах, ремонтируют детские площадки и красят ограждения, оформляют цветники, моют остановочные павильоны, дорожные знаки и светофоры.