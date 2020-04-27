РИАМО - 27 апр. В Москве подготовили методичку для строительных компаний по проведению мероприятий, направленных на профилактику распространения Covid-19, она поможет возобновить работы на объектах с соблюдением всех мер безопасности, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин пояснил, что в данном документе есть перечень надлежащих мер, которые позволит уменьшить риск заражения Covid-19 на стройках, а также обеспечить безопасность размещения рабочих на объекте.

«После снятия карантинных ограничений и возобновления строительных работ, приостановленных мэром Москвы Сергеем Собяниным, строительные организации смогут продолжать выполнение работ по строительству при условии соблюдения указанных в документе мер», — сказал Левкин.

Он уточнил, что данная методичка была разработана с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, Минтруда РФ. Также были учтены лучшие практики регионов страны по профилактике новой инфекции.

На строительных объектах нужно будет создать оперштаб для непрерывного контроля за ситуацией, чтобы сразу же реагировать на выявление случаев заражения коронавирусом. Также генподрядчик будет организовывать довоз работников от места проживания до места работы специально выделенным транспортом, который будет тщательно дезинфицироваться.

Кроме того, на стройки нужно организовать доставку продуктов питания, средств личной гигиены и индивидуальной защиты, а также постоянно контролировать наличие этих позиции на объекте. Еще следует централизованно закупать тесты на коронавирус.

«Применение документа поможет строительным организациям в полной мере соблюсти требования указов президента РФ, не допуская при этом остановку строительного процесса и распространение инфекции», — подчеркнул Левкин.

В столице из-за ситуации с коронавирусом приостановлена деятельность по выполнению строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медназначения, а также работ непрерывного цикла.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.