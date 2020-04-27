РИАМО - 27 апр. Утром в понедельник в подмосковных автобусах общее число пассажиров сократилось на 80% по сравнению с началом марта текущего года, при этом в сравнении с прошлой неделей число пассажиров сократилось на 21%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В автобусах не было школьников и пассажиров старше 65 лет. Число пассажиров льготных категорий сократилось на 84% по сравнению с началом марта», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на территории Подмосковья зафиксировали 638 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных достигло 9708.

Жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса.

Все жители Московской области для передвижения на транспорте должны получить цифровой пропуск. Для поездок на общественном транспорте карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты необходимо внести в цифровой пропуск. В транспорте Московского региона временно приостановлена оплата банковскими картами.

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27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.