РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. В полицию подмосковных Люберец за минувшую неделю поступило 1,5 тысячи обращений от граждан, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1,5 тысячи обращений граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 24 уголовных дела», - сказал Романцев.

Он добавил, что также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 76 ДТП.