РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Жители подмосковного Подольска смогут разместить в соцсетях Дворца молодежи информацию о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В группе «МУ Дворец молодежи (г.о.Подольск)» в соцсети «ВКонтакте» мы открываем «Ленту доблести и славы советского солдата». Каждый из подписчиков может разместить информацию о Герое Великой Отечественной войны и стать участником акции «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой Герой...». Пусть 3,7 тысячи человек, находящихся в группе, узнают, кем гордится его семья и чьим потомком он является», - говорится в сообщении.

Также все желающие в рамках акции «Непобедимые» могут написать благодарственное письмо ветеранам, труженикам тыла, детям войны, узникам концлагерей.

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