РИАМО - 27 апр. В больнице городского округа Кашира скончался подросток, который получил травмы в результате обрушения кровли заброшенного коровника, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 26 апреля. В деревне Кокино обрушилась часть кровли на территории заброшенного коровника.

«При обрушении кровли пострадали два 14-летних подростка. Их госпитализировали, один из них скончался в больнице», - сказал собеседник агентства.