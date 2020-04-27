РИАМО - 27 апр. По данным международных метеорологических измерений, средняя температура за три месяца 2020 года поднялась на второе место после данных за аналогичный период четырехлетней давности, есть вероятность, что в этом году будет побит рекорд по значению средних температур, сообщила РИАМО в понедельник ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, средние данные по глобальной температуре, которые измеряются на уровне двух метров над поверхностью воды и суши, действительно растут в последние годы, однако делают это на сотые доли градуса. В целом средняя мировая температура колеблется на отметке около 15 градусов.

«Считается еще и средняя температура с начала года. Суммируется январь, февраль, март. По прошествии первых трех месяцев этот период попадает на второе место после (аналогичного периода - ред.) 2016 года», - рассказала Макарова.

Синоптик также отметила, что повлиять на рост среднего значения температуры в 2020 году может такое явление как Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. С вероятностью около 55% Эль-Ниньо может возникнуть в последние месяцы года.

«Теплая погода действительно преобладает на большей части земли, но это не значит, что везде. Если посмотреть карту за март, видно, что на северо-американском континенте температура ниже нормы. У нас все раскалено», - уточнила Макарова.

Таким образом, несмотря на рост средних значений в глобальном масштабе, в разных регионах планеты температура воздуха может меняться совершенно по-разному.