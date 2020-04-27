РИАМО - 27 апр. В Москве выявили еще 2871 новый случай заражения коронавирусом, при этом более 40% новых заболевших - это люди младше 45 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«41% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети», - говорится в сообщении.

Новые пациенты и люди, близко контактировавшие с ними, находятся под медицинским наблюдением.

На данный момент в Москве выявлен 45 351 случай инфицирования Covid-19.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в Китае. Вирус быстро распространился по миру.

Из-за пандемии коронавируса в Москве действует режим повышенной готовности. Массовые мероприятия запрещены, работа предприятий и организаций ограничена. Жители обязаны находиться в самоизоляции. Также введены электронные пропуска для передвижения на транспорте.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.