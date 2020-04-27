РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 апр. Рабочие «Мосавтодора» установили на автодороге Балашиха – Салтыковка дорожный знак, обозначающий искусственные неровности, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал обращение с просьбой установить отсутствующий дорожный знак, обозначающий искусственную неровность («лежачего полицейского») при движении в сторону микрорайона Салтыковка. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«Раменское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело данное обращение по вопросу установки дорожного знака на автомобильной дороге Балашиха – Салтыковка. Работы по установке дорожного знака на указанной автодороге выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал начальник РУАД №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.