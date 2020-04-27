РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. Более 250 медицинских работников Мытищинской городской клинической больницы ежедневно борются за жизнь пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

«Уважаемые мытищинцы! Информирую вас о ситуации по коронавирусу на территории нашего муниципалитета. Более 250 медицинских работников МГКБ ежедневно борются за жизнь пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. В общей сложности в инфекционных отделениях больницы сейчас проходят лечение почти 700 человек», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что есть те, кто уже вылечился от Covid-19. Их выписывают домой, пока немного. 24 апреля выписали троих.



«Хочу сказать, что в МГКБ находятся самые тяжелые больные с коронавирусной инфекцией и с осложненными формами пневмонии со всей области и даже из других регионов. Убедительно прошу не сеять панику, что медперсонал работает с недостаточным набором средств индивидуальной защиты (СИЗ). Все есть. Запас на несколько недель вперед», - добавил Азаров.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.