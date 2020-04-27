РИАМО - 27 апр. За минувшие сутки на территории Подмосковья зафиксировали 638 новых случаев инфицирования коронавирусом, таким образом количество зараженных в регионе достигло 9708, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего в России за сутки были подтверждено 6198 случаев заражения, вылечили от коронавируса 579 человек, скончались 50 пациентов.
С начала распространения коронавирусной инфекции в стране зафиксировали 87 147 пациентов с данным диагнозом, выздоровели 7346 человек, умерли 794 зараженных.
В Московской области врачи с начала пандемии вылечили 286 человек. Скончался 71 пациент с подтвержденным Covid-19.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ужесточать режим самоизоляции перед майскими праздниками в регионе не будут, однако люди должны добросовестно соблюдать установленные на время пандемии правила.
Для бизнеса и жителей, у которых упал доход в связи с ситуацией с коронавирусом, в Подмосковье предусмотрены различные меры поддержки.
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Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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