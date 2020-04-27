РИАМО - 27 апр. За прошедшие сутки в Москве коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 2871 пациента, таким образом, общее число случаев заражения Covid-19 в городе составило 45351, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

В настоящее время в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 3524 человека, скончались 435 человек.

Всего за стуки в стране подтвердилось 6198 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. За сутки скончались 50 пациентов, полностью выздоровели 579 пациентов.

С начала пандемии в РФ выявлено 87147 случаев заражения Covid-19. Жертвами вируса стали 794 человека, победили болезнь 7346 человек.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе запрещены массовые мероприятия, работа предприятий и организаций ограничена. Для жителей введен режим обязательной самоизоляции. Также действует пропускная система для всех, кто пользуется общественным и личным транспортом.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.