РИАМО - 27 апр. В городском округе Кашира задержали ранее судимых жителей Оренбургской области 25 и 37 лет, которых подозревают в совершении разбойного нападения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Поймали злоумышленников сотрудники ОМВД по городскому округу и Росгвардии. Помощь в задержании правоохранителям оказал местный житель.

«Установлено, что злоумышленники ночью в масках ворвались в помещение одного из продуктовых магазинов, расположенных на улице Садовая, и, угрожая продавцу ножом, забрали из кассы 12 тысяч рублей, затем заставили женщину открыть подсобное помещение», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Тогда же в магазин вошел покупатель. Он, увидев людей в масках, сразу же вышел, а через несколько минут вернулся с пневматическим пистолетом. Ему удалось задержать в магазине одного из нападавших. Мужчина не выпускал его из магазина до приезда полиции. Второго подозреваемого стражи порядка задержали по горячим следам в одной из гостиниц городского округа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.